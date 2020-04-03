Kuşadası Belediyesi hizmetleri kesintisiz devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi hizmetleri kesintisiz devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi hizmetleri kesintisiz devam ediyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, daha temiz ve yeşil bir çevre amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi hizmetleri kesintisiz devam ediyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, daha temiz ve yeşil bir çevre amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.


Ot biçme, ağaç budama gibi rutin işlere aralıksız olarak devam eden ekipler, bir yandan da kente yeni parklar ile yeşil alanlar kazandırmak ve mevcut olanları düzenlemek için gece gündüz çalışıyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgın hastalığına karşı önlem amaçlı sahil ve parklarda bulunan oturma gruplarını geçici olarak kaldırarak bakıma alan ekipler, son 10 gün içerisinde 32 yeşil alanın ot biçme çalışmalarını ve temizlik işlerini tamamladı. Kentin farklı noktalarında bulunan 16 sitenin bitkisel atığını toplayan ekipler, çevre yolu köprülü kavşakları, kent merkezinde bulunan yeşil alanlar ve refüjlerin peyzaj çalışmalarını gerçekleştirdi. Güvercinada, Kervansaray, Gazibeğendi ile Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önü gibi kentin önemli noktalarında da temizlik ve peyzaj çalışması yürüten ekipler ilçe genelinde 2 bin adet çiçek dikimi yaptı. Atatürk Meydanı'nda bulunan kurumuş palmiye ağaçlarının söküm ve budama işlerini de yapan ekipler ilçede bulunan iki parkın yenileme çalışmalarını tamamladı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçede 23 Mart'ta faaliyete giren "tek yön" uygulamasıyla birlikte Şevki Hasırcı ve Hülya Koçyiğit meydanlarında düzenleme çalışmalarına başladı. Hülya Koçyiğit Meydanı'nda yürütülen peyzaj uygulamasında son aşamaya gelinirken Şevki Hasırcı Meydanı için hazırlıklara bir hafta içerisinde başlanacak. Peyzaj projeleri Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan meydanlar, çalışmaların ardından modern bir görünüme kavuşacak.


Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Şevki Hasırcı Meydanı'nda bulunan Salih Killi Parkı ile Soğucak Mahallesi Panorama Sitesi önündeki parkta gerçekleştirdikleri çalışmaları tamamladı. Tümüyle yenilenen Salih Killi Parkı'nın içerisinde oturma grupları, otomatik sulama sistemi ve vatandaşların dinlenip çay, kahve içebilecekleri bir büfe yer alıyor. Soğucak Mahallesi Panorama Sitesi önündeki parka ise yeni çocuk oyun alanı yapılarak mevcut futbol sahası yenilendi. Parkta ayrıca yürüyüş yolları, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi yer alıyor. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Hülya Koçyiğit, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:09 Kaynak: İHA

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