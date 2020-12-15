Kuşadası Belediyesi ile TMMOB el ele verdi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi ile TMMOB el ele verdi

15.12.2020 15:05
Kuşadası Belediyesi ile TMMOB el ele verdi, System.String[]

Kuşadası Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi arasında 'Teknik İşbirliği' protokolü imzalandı.

Kuşadası Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi arasında 'Teknik İşbirliği' protokolü imzalandı. Protokol ile Kuşadası'nda daha sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmanın sağlanması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmanın gerçekleştirilmesi ve halka daha iyi teknik hizmet sunulabilmesi amacıyla TMMOB'ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ile teknik işbirliği protokolü imzaladı. Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı, Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Yiğit Emre Özturan, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Atılım ve Altan Güney ile İnşaat Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilcisi Gizem Ersoy katıldı. Protokole göre her iki kurum gerekli olan mühendislik hizmetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel esaslar ile mesleki ve sanat kurallarına uygun olarak yerine getirilebilmesi için ortak hareket edecek.

İmzalanan protokolün Kuşadası'nda tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlerin korunmasına da yönelik olduğunu belirten İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Özlenen Alcı, "Kuşadası Türkiye'nin en önemli turizm kentleri arasında yer alıyor. Bu nedenle aramızda kurulan işbirliği büyük önem sahip. Kuşadası Belediyesi'ne bizimle dayanışma içerisinde olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı ise "Bu protokolün kentimizin dokusuna, kültürel zenginliğine, doğa güzellikleri ve tarihi değerlerine yararlı olacağını düşünüyorum. Mühendislik ve mimarlık ürünü olmayan yapılaşmalar hem insanlara hem de doğaya büyük zarar veriyor. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde niteliksiz yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi ile TMMOB el ele verdi
Kuşadası Belediyesi ile TMMOB el ele verdi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi ile TMMOB el ele verdi - Son Dakika


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