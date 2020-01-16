Kuşadası Belediyesi kapı kapı dert dinliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi kapı kapı dert dinliyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi kapı kapı dert dinliyor

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği "Güvercin Masa Gezici Ekip" projesi vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor.

Kuşadası Belediyesi kapı kapı dert dinliyor, System.String[]

Kuşadası Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği "Güvercin Masa Gezici Ekip" projesi vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor.


Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan almak amacıyla oluşturulan gezici ekip, her gün Kuşadası'nın farklı bir mahallesine giderek vatandaşların talep ve sorunlarını bire bir dinleyerek çözüm arıyor.


Kuşadası Belediyesi tarafından vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurabilmek ve sorunlara daha çabuk çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan Güvercin Masa'nın faaliyet alanı Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla genişliyor. Geçtiğimiz aylarda Güvercin Masa'ya bağlı olarak oluşturulan gezici ekip vatandaşların taleplerini kapılarında yazılı olarak alıyor.Gezici ekip ayrıca mahallerde yaşanan sorunları yerinde gözlemleyerek ilgili birimlere iletiyor.


Kadınlar Denizi Mahallesi'nde ikamet eden Hayat Serbes, geçmişte yaşadıkları birçok sorunu Güvercin Masa gezici ekibi sayesinde çözdüklerini belirterek; "Kuşadası Belediyesi'nin oluşturduğu gezici ekipten çok memnunuz. Arkadaşlarımız kapımıza kadar gelip sorunlarımızı dinliyorlar. Hizmetleri için Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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