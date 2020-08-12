Kuşadası Belediyesi korona virüsle mücadeleye ara vermiyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, korona virüse karşı kenti dezenfekte etme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne (TİM) bağlı ekipler son olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda hijyen çalışması yaptı.

Küresel boyutta yayılma etkisini sürdüren koronavirüse karşı önlem alma çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği noktaları dezenfekte etmeye devam ediyor. Halkı sağlığını korumak için ilçedeki her sokak ve caddeyi karış karış dolaşıp 80 derece sıcaklıktaki köpüklü suyla yıkayan Temizlik İşleri'ne bağlı 45 kişilik özel ekip son olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda hijyen çalışması yaptı. Çalışma kapsamında, meydan köşe bucak temizlendi.

Kuşadası'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren başladığımız dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Önceliğimiz her zaman halkın sağlığını korumak olacak. Gece, gündüz demeden kentimizi temiz tutmak ve salgın hastalığa karşı korumak için çalışan TİM ekiplerimiz dün de İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda detaylı bir hijyen çalışması yaptı. Kuşadası Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri alıyoruz" diye konuştu. - AYDIN