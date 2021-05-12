KUŞADASI BELEDİYESİ MEZARLIKLARI ÇİÇEKLE DONATTI - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi ekipleri, tam kapanma nedeniyle bayram öncesinde yakınlarının ve sevdiklerinin mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar için kentteki tüm mezarlara çiçek bıraktı.

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanmada yakınlarının mezarlarını ziyaret edemeyen vatandaşlar adına ilçede bulunan 20 bin mezara 46 bin kırmızı-beyaz karanfil ile mersin bitkisi bıraktı. Ayrıca Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bütün mezarlıklarda mevlit okutulurken, Temizlik İşleri Müdürlüğü de temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle milli ve dini bayramların bu yıl da buruk bir havada kutlandığına dikkat çekerek, "Ne yazık ki hemşerilerimiz, pandemi tedbirleri nedeniyle ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini bu Ramazan Bayramı öncesinde ziyaret edemedi. Bunun üzüntüsünü ve burukluğunu yaşamamaları içen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz kentimizde bulunan tüm mezarları tek tek ziyaret ederek hepsine yakınları ve sevdikleri adına çiçek ve mersin bitkisi bıraktı" diye konuştu.