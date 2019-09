Kuşadası Belediyesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Başkan Ömer Günel'in seçim sürecinde en önemli projelerinden biri olarak görülen "Mobil Belediyecilik" tam anlamıyla hayata girdi. Başkan Ömer Günel'in mobil makamının ilk rotası ise Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Plaj Taksi Durağı oldu.



Plaj Taksi durağı şoförlerinin sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel "Mobil Belediyecilik döneminde vatandaşlarımızın sorunları daha hızlı çözüm bulacak. Sorunlarınızı büyük ölçüde tespit ettik. Önümüzdeki yaz sezonuna kadar sorunları büyük ölçüde çözeceğiz. Taksi durağıyla ilgili sıkıntılarınızı bugün burada inceleyeceğiz. Turizmin en canlı olduğu günlerde araçlarınızı park edecek, bekletecek alanlara ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Durağınıza yakın boş bir araziyi daha rahat kullanmanız için bir proje üreteceğiz" dedi.



Kadınlar Denizi Plajı ile ilgili sorunların önümüzdeki yaz turizm sezonu öncesinde tamamı ile çözüleceğini belirten Başkan Ömer Günel, taksi durağı şoförlerinin plajla ilgili taleplerini Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi. Kadınlar Denizi Plajı'nda çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi personelinin genellikle Aydın'dan geldiği için bölgede çeşitli aksaklıklar yaşandığını ifade eden Başkan Ömer Günel "Önümüzdeki yaz sezonunda Kadınlar Denizi Plajı çok daha kaliteli bir hale gelecek. Bunun sözünü Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan aldım. Bizim esas amacımız güçlü bir Kuşadası, güzel bir geleceği oluşturmak, bunu hep birlikte sağlayacağız" dedi.



Mobil Belediyeciliğin Kuşadası'nda belediyecilik anlayışını kökünden değiştireceğini ifade eden Başkan Ömer Günel, her sorunu yerinde inceleyeceklerini ifade etti. Başkan Ömer Günel mobil belediyecilik sayesinde kentin sorunlarının daha çabuk çözüleceğini belirterek "Bir belediye başkanının makamı sokaklardır. Her zaman buna inandım. Bugün bu hayali hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her zaman vurguladığım gibi ben sizden biriyim, benim yerim sizin yanınız. Bundan sonra sorunlarınızı bizzat kendim görüp çözümü kendim arayacağım" dedi. - AYDIN