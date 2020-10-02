Kuşadası Belediyesi'nde " Bugün git, yarın gel" dönemi sona erdi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nde " Bugün git, yarın gel" dönemi sona erdi

Kuşadası Belediyesi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi taleplerini 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde yanıtlamaya başladı.

Kuşadası Belediyesi'nde

Kuşadası Belediyesi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi taleplerini 15 gün gibi kısa bir süre içerisinde yanıtlamaya başladı. Geçmişte inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalan vatandaşlar, sürecin hızlanmasından son derece memnun.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında inşaat ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi ve kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı taleplerine mümkün olan en kısa süre içerisinde yanıt vermeye başladı.

"Başkan Günel bir sözünü daha yerine getirdi"

Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi almak isteyen vatandaşların taleplerine, eksik belge ya da kanunlara aykırı bir durum olmaması halinde en geç 15 gün içerisinde yanıt verdi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 2020 yılının ilk 9 ayında 3 binin üzerindeki ruhsat talebinin 1378'ini olumlu cevaplarken peyzaj alanları yetersiz olan proje sahiplerinin ruhsat taleplerini ise geri çevirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ise 2020 yılında 1344 yapı kullanım izin belgesi ve 36 kentsel dönüşüm yıkım ruhsatı talebini olumlu yanıtlayarak başvuru sahiplerine belgelerini verdi.

" Marka kent olmanın yolu kaliteli hizmetten geçer "

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, görevi devraldıkları 31 Mart 2019 tarihinden itibaren vatandaş ve hizmet odaklı bir kurumsal yapı oluşturmak için çalıştıklarına dikkat çekerek "Her zaman dile getirdiğimiz gibi bizler her şeyden önce vatandaşlarımızın yüzündeki gülümsemeye talip olduk. Kuşadası Belediyesi'ne gelen hiçbir vatandaşımızı çözümsüzlük ya da 'bugün git, yarın gel' anlayışı ile karşı karşıya bırakmadık ve bırakmayacağız. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren aylardır raflarda bekleyen binlerce inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi talep dosyasını çözüme kavuşturduk. Yeni gelen talepleri ise 15 iş günü içerisinde neticelendiriyoruz. İnşaat firması sahiplerimiz ve vatandaşlarımız ruhsat almak için artık aylarca beklemiyor. Öte yandan belirlenen oranda peyzaj alanı bulunmayan projelere ise kesinlikle ruhsat vermiyoruz. Kuşadası bundan böyle modern bir turizm kentine yakışır biçimde planlı bir gelişim gösterecek. Marka kent olabilmek için hizmet kalitenizin de marka olması gerekiyor. Hemşehrilerimizin zihinlerini artık sorunlar meşgul etmeyecek, geleceğe dair güzel hayaller süsleyecek" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nde Bugün git, yarın gel dönemi sona erdi
Kuşadası Belediyesi'nde Bugün git, yarın gel dönemi sona erdi

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nde ' Bugün git, yarın gel' dönemi sona erdi - Son Dakika

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