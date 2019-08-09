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Kuşadası Belediyesi'nde erken bayramlaşma

24 dakika önce

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tatil öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Kuşadası Belediyesi'nde erken bayramlaşma, System.String[]
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tatil öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Bayramlaşma programına Başkan Ömer Günel'le birlikte belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kurban Bayramı tatili öncesindeki son mesai gününde Kervansaray'da düzenlenen bir programla Kuşadası Belediyesi personelinin bayramını kutladı. Bayramlaşma programında konuşan Başkan Ömer Günel, belediyeciliğin ekip işi olduğunu vurgulayarak "Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefiyle çıktığımız yolda, emek ve özverileri ile gücümüze güç katan Kuşadası Belediyesi Ailesi'nin üyeleri olan değerli çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:47 Kaynak: İHA
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