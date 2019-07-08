Son Dakika Haberleri: Kuşadası Belediyesi'nde görev şehitleri anıldı
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Kuşadası Belediyesi'nde görev şehitleri anıldı

1 saat önce

Kuşadası'nda altı yıl önce kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı ölümlerinin altıncı yılında anıldı.

Kuşadası Belediyesi'nde görev şehitleri anıldı, System.String[]
Kuşadası'nda altı yıl önce kanalizasyon terfi istasyonunda meydana gelen metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında hayatlarını kaybeden 3 belediye çalışanı ölümlerinin altıncı yılında anıldı.

Hayatını kaybeden belediye çalışanlarından Osman Sarı, Veysel Turgut ve Uğur Apaydın için önce mevlit okutuldu, dualar okundu. Kuşadası Belediyesi'nin görev şehitleri için daha sonra ise belediye önünde lokma döküldü. Anma etkinliğine katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Elim bir kaza sonucu görevleri başındayken hayatını kaybeden görev şehitlerimizi, aramızdan ayrılışlarının 6. yıldönümünde rahmetle andık. Onları unutmadık, unutmayacağız. Ailelerine ve çalışma arkadaşlarına tekrar sabırlar diliyorum " dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:16 Kaynak: İHA
Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Güncel
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