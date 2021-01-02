Kuşadası Belediyesi'nde kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçildi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nde kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçildi

02.01.2021 16:48
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Kuşadası Belediyesi'nde, korona virüs pandemisi nedeniyle başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçildiği açıklandı.

Kuşadası Belediyesi'nde, korona virüs pandemisi nedeniyle başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçildiği açıklandı. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan hiçbir personelimizin işten çıkarılması ya da ücretsiz izin kullandırılması söz konusu değildir" denildi.

Başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Korona virüsün olası etkileri dikkate alınarak ülkemizde "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatılmıştır. Gerek işveren yükünü azaltmak, gerekse de istihdam kaybını önlemek amacı ile başlatılan bu uygulama ülke genelinde birçok işletmede olduğu gibi belediyelerde de uygulanmaktadır. Geride bıraktığımız 1 yıllık dönemde belediyemizde çalışan personelimiz iş kaybına uğratılmamış, maaşları da günü gününe ödenmiştir. Bu koşulları sağlayabilmek için tüm şartlarımız zorlanmıştır. Ancak bugün gelinen süreçte kısa çalışma ödeneği uygulaması, birçok belediye de olduğu gibi, Kuşadası Belediyesi'nde de zaruri bir uygulama olarak gündeme gelmiş ve 2 aylık bir dönem için "kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçilmiştir. Belediye hizmetlerinin aksatılmaması koşulu ile özellikle saha hizmetleri dışındaki idari birimlerimizde Ocak ve Şubat aylarında toplam 250 personelimiz bu uygulamadan faydalandırılacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan hiçbir personelimizin işten çıkarılması ya da ücretsiz izin kullandırılması söz konusu değildir. Bu uygulamadan faydalandırılacak personelimize son 12 aydaki prime esas kazançlarının, yani brüt ücretinin ortalamasının yüzde 60'ı ödenecektir. Çalışanlarımızın tüm sosyal ve özlük haklarında da hiçbir kesinti olmayacaktır. Bu kapsamda; belirli çevrelerce ortaya atılan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi hususu siz değerli kamuoyuna saygı ile duyurulur." - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nde kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nde kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçildi - Son Dakika


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