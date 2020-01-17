Kuşadası Belediyesi'nden 2019 yılında sosyal belediyecilik örneği - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden 2019 yılında sosyal belediyecilik örneği

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel başkanlığında sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla 2019 yılına damgasını vurdu.

Kuşadası Belediyesi'nden 2019 yılında sosyal belediyecilik örneği, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel başkanlığında sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarla 2019 yılına damgasını vurdu.


Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü aracılığıyla doğumdan itibaren her vatandaşına kucak açan Kuşadası Belediyesi, yıl içinde gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri ile Kuşadalılar'dan büyük takdir topladı.


Kuşadası Belediyesi, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi kişilere 2019 yılında yardım elini uzatmaktan geri durmadı. Seçildiği günden beri vatandaşların her türlü sorunuyla yakından ilgilenen Ömer Günel başkanlığındaki Kuşadası Belediyesi, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü aracılığıyla geçtiğimiz sene yaklaşık 5 bin aileye yakacak ve gıda desteğinde bulundu, 770 öğrenciye de eğitim bursu verdi.


Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, 2019 yılında ilçede dünyaya gelen bebekleri de ziyaret etti. Bu iş için özel olarak görevlendirilen personel, "Hoş Geldin Kuşadalı Bebek" projesi adı altında ev ve hastanelere giderek bebeğin ailesine içerisinde battaniye, bebe şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çanta hediye etti. Hayata veda eden vatandaş ve yakınlarını da unutmayan Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca 405 defin işlemini ücretsiz olarak yerine getirip 304 cenaze evine de taziye ikramında bulundu.


Kuşadası Belediyesi, 2019 yılında yaklaşık 5 bin aileye toplam 480 ton yakacak yardımı ile içerisinde bakliyat, yağ, makarna, tuz ve şeker gibi gıda maddelerinin bulunduğu 4 bin paketlik gıda desteğinde bulundu. 450 aileye nakdi yardım sağlayan Sosyal İşler Yardım Müdürlüğü, yıl içerisinde 300 bakıma muhtaç kişinin yardımına koştu. Ayrıca yaşlı ve engellilerin evlerini temizledi, kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. "Yaşlı Hizmetleri Birimi" aracılığı ile 5 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar gidilerek teslim edildi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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