Kuşadası Belediyesi'nden açıklama - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nden, 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı'na yönelik olarak kamuoyunda başlatılan karalama kampanyası ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Bu konuda belirli çevrelerce belediyemizin hizmetlerini ve çalışmalarını karalamaya yönelik kelime oyunları ile yapılan art niyetli yayınlar gerçekleri yansıtmamaktadır. Ayrıca bu tarz yayınlar ile diğer kurumlar da zan altında bırakılmaktadır" denildi.

Kuşadası Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle; " Türkiye'deki tüm belediyelerde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu 41. Maddesi gereğince hazırlanması gereken Stratejik Yönetim Planları, Kuşadası Belediyesi'nde de 5 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde yıllardır yapılmaktadır. Belediyemizin çağdaş yönetim anlayışı içerisinde kurum kaynaklarının ve süreçlerinin verimli bir şekilde kullanılması ve başarılı kurumsal performansa ulaşmayı hedefleyen stratejik planlamalar, mali gider bütçelerini kapsar. 2020- 2024 Dönemi Stratejik Planlamada, Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün faaliyet ve projelerini içeren bütçe çalışması da yapılmıştır. Bu konuda belirli çevrelerce belediyemizin hizmetlerini ve çalışmalarını karalamaya yönelik kelime oyunları ile yapılan art niyetli yayınlar gerçekleri yansıtmamaktadır. Ayrıca bu tarz yayınlar ile diğer kurumlar da zan altında bırakılmaktadır. Bu art niyetli yayınların aksine, 2010 yılından itibaren Belediyemizde hazırlanan Stratejik Planlamalarda olduğu gibi, 2020-2024 yıllarını kapsayan bu planlamada da yer alan Hukuk İşleri Müdürlüğü gider bütçesinde, idare adına açılması muhtemel davaların mahkeme harç ve giderleri yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" - AYDIN