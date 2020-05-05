Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye yardım eli - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye yardım eli

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi, İncirliova'ya bağlı kırsal Acarlar Mahallesi'nde korona virüs vakasının görülmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle yetiştirdiği kuru soğanları satamayan Yozgatlı çiftçi Seyit Ali Ay'ın (58) imdadına yetişti.

Kuşadası Belediyesi'nden çiftçiye yardım eli, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, İncirliova'ya bağlı kırsal Acarlar Mahallesi'nde korona virüs vakasının görülmesi üzerine uygulanan karantina nedeniyle yetiştirdiği kuru soğanları satamayan Yozgatlı çiftçi Seyit Ali Ay'ın (58) imdadına yetişti.


Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Sosyal İşler Müdürlüğü, üreticinin pazara çıkaramadığı 9 .5 ton soğanı satın aldı. Alınan soğanlar ihtiyaç sahibi aile ve kişilere dağıtıldı.


Yozgat'ta yaklaşık 35 yıldır çiftçilik yapan Seyit Ali Ay, yetiştirdiği 27 ton soğanı satmak için geçtiğimiz 18 Nisan'da İncirliova'nın Acarlar Mahallesi'ndeki sebze haline geldi. İki gün sonra mahallede yaşayan ve geçimlerini İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli gibi illerde kurulan semt pazarlarında sebze satarak sağlayan 5 pazarcı esnafına koronavirüs teşhisi konuldu. Önlem olarak mahalle karantinaya alınınca Ay'ın soğanları elinde kaldı. Güç duruma düşen ve ürünleri bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftçinin imdadına Kuşadası Belediyesi yetişti. Göreve geldiği günden bu yana kentte sosyal belediyecilik alanında birçok başarılı çalışma yürüten Belediye Başkanı Ömer Günel'in verdiği talimatla harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlileri Seyit Ali Ay ile temasa geçti. İncirliova'ya giden ekipler Ay'dan 9.5 ton kuru soğan satın aldı. Alınan soğanlar ihtiyaç sahibi aile ve kişilere dağıtıldı. Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle ses getiren Kuşadası Belediyesi'nin zor durumda kalan çiftçiye yardım eli uzatması esnaf ve vatandaşların takdirini topladı.


Kuşadası Belediyesi olarak her zaman çiftçi ve esnafın yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. İçinde bulunduğumuz bu süreçte hem esnafımıza hem de çiftçimize destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Zorlu günleri ancak omuz omuza verirsek atlatabiliriz. Seyit Ali Ay'ın elinde kalan soğanlarını satın alarak çok güç bir duruma düşen üreticimize yardımcı olduk. Soğanları da ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Böylece çift taraflı yardımda bulunduk" dedi.


Kuşadası Belediyesi'nin uzattığı yardım eli sayesinde emeklerinin boşa gitmediğini ifade eden Seyit Ali Ay ise "Yozgat'tan Aydın'a gelerek zaman ve para harcadım. Yetiştirdiğim ürünler dökülseydi büyük zarara uğrayacaktım. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu duyarlı davranışıyla beni çok zor bir durumdan kurtardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yaptığı örnek gösterilecek bir davranış" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, İncirliova, Kuşadası, Ali Ay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 04:17 Kaynak: İHA


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