Kuşadası Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

12.03.2021 17:36
Kuşadası Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı.

Kuşadası Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı.

Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Dolandırıcılık amacı taşıyan bazı kötü niyetli kişilerin Kuşadası Belediyesi'nin adını kullanarak vatandaşlarımızı aradığı ve çeşitli gerekçelerle para ve yardım talebinde bulunduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tip aramalara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

Kuşadası Belediyesi, son günlerde artan dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Belediyenin vatandaşları arayarak yardım adı altında para talebinde bulunmasının mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Dolandırıcılık amacı taşıyan bazı kötü niyetli kişilerin Kuşadası Belediyesi'nin adını kullanarak vatandaşlarımızı aradığı ve çeşitli gerekçelerle yardım talebinde bulunduğu tespit edilmiştir. Belediyemizin vatandaşları arayarak para ve yardım talebinde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Yardımsever hemşehrilerimizin iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışan kötü niyetli kişiler tarafından yapılan bu tür aramalara ve yardım taleplerine itibar edilmemesi ve benzer girişimlere maruz kalan hemşehrilerimizin kurumumuza, adli mercilere veya kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur." - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Kuşadası Belediyesi, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika


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