Kuşadası Belediyesi'nden Galatasaray kampına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Kuşadası Belediyesi'nden Galatasaray kampına ziyaret - Son Dakika Spor

Kuşadası Belediyesi'nden Galatasaray kampına ziyaret

7 saat önce

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla Kuşadası'nda eğitim ve seçme kış kampına giren Galatasaray Futbol Okulları öğrencilerini ziyaret ederek minik sporculara başarılar diledi.

Kuşadası Belediyesi'nden Galatasaray kampına ziyaret, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak amacıyla Kuşadası'nda eğitim ve seçme kış kampına giren Galatasaray Futbol Okulları öğrencilerini ziyaret ederek minik sporculara başarılar diledi.


Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Ladonia Hotel Adakule'de kış kampına giren Galatasaray Futbol Okulları öğrencilerine ziyarette bulundu. Kuşadası Galatasaraylılar Derneği Başkanı Barış Salbaş'ın da eşlik ettiği ziyarette, Başkan Yardımcısı Turan'ı Galatasaray Futbol Okulları Sorumlusu Hakan Bulut ile Denetim Sorumlusu Osman Arslan karşıladı.


Kampla ilgili Hakan Bulut'tan bilgi alan Başkan Yardımcısı Turan, "Sizleri Kuşadası'nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını getirdim. Geçtiğimiz günlerde Göztepe Futbol Okulları sömestr kampını da ziyaret ettik. Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı amaçlayan Galatasaray ve Göztepe gibi köklü kulüpleri Kuşadası'nda görmek bizi çok sevindiriyor. Kuşadası olarak her zaman genç oyuncuları ilçemizde misafir etmeye hazırız" dedi.


Galatasaray Futbol Okulları Sorumlusu Hakan Bulut ise, "Kuşadası'nda hava şartları ve ortam kamp yapmak için çok elverişli. Geçtiğimiz sene de burayı tercih etmiştik. Aileler ve öğrencilerimiz Kuşadası'nda olmaktan dolayı oldukça mutlu. Kuşadası Belediyesi'ne de bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:49 Kaynak: İHA
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