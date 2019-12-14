Kuşadası Belediyesi'nden ilkokul öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, ilkokul öğrencilerine evsel atık geri dönüşüm eğitimi veriyor. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen eğitimlerle ambalaj atıkları, atık pil ve yağların geri dönüşümü konularında bilinç oluşturulması hedefleniyor.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kuşadası'nda bulunan ilkokullarda, öğrencilere ambalaj atıkları atık pil ve atık yağların kaynağından toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönünde eğitim seminerlerine başladı. Geri Dönüşüm Eğitimi programı kapsamında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine "Çevre, Geri Dönüşüm Atık Pil ve Yağlar" konularında eğitim seminerleri veriliyor. Eğitimler eğitim öğretim yılı boyunca Kuşadası'nda bulunan tüm ilkokullarda verilecek.



Son olarak Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Eğitim Sorumlusu Derya Tezcan tarafından Yedi Eylül İlkokulu'nda verilen geri dönüşüm seminerini öğrencilerin büyük bir ilgiyle izlediği görüldü. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin "Biz Kuşadası Belediyesi olarak çevrecilik konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın çevre konusunda eğitilmesi en önemli görevlerimizden biridir. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Kuşadası için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN