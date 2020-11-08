Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek

08.11.2020 16:14
Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek, System.String[]

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu'nun Kuşadası ayağı sona erdi.

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu'nun Kuşadası ayağı sona erdi. AKUT Kuşadası tarafından "Her Adım Bir Hayat" sloganıyla gerçekleşen etkinliğe katılan 24 kişi 10 kilometrelik bir parkurda yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 42'ncisi düzenlenen "N Kolay İstanbul Maratonu" bu sene pandemi nedeniyle 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla gerçekleşti. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından Altın Kategori'de gösterilen ve dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan 42'nci İstanbul Maratonu'nda 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu yapılmadı. Birçok yerelde ise maratona destek amaçlı yürüyüşler düzenlendi. Maratonun Kuşadası ayağında 10 kilometrelik parkurda 24 kişi yürüdü. Kuşadası Belediyesi'nin desteği ile AKUT Kuşadası tarafından "Her Adım Bir Hayat" sloganıyla düzenlenen yürüyüş İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'ndan başlayarak, Güvercinada Yolu, Kadınlar Denizi Plajı ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam etti. Olympos Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kuşadası Şubesi'nin de destek verdiği yürüyüş Mustafa Kemal Atatürk'ün Kuşadası'na ilk adımını attığı yer olan Gazibeğendi mevkiinde sona erdi. Burada Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, yürüyüşe katılanlara madalyalarını verdi.

AKUT Kuşadası gönüllüsü ve organizasyon kaptanı Dursun Ali saraç "Bu sene 42'ncisi düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla gerçekleşiyor. Türkiye'nin her yerinden organizasyona destek olmak isteyenler bireysel olarak veya ekip kurarak bulundukları kentte yürüyorlar. Biz de AKUT Kuşadası olarak N Kolay İstanbul Maratonu'na kentimizden destek vermek istedik. 24 kişinin katıldığı yürüyüşümüzde yaklaşık 10 kilometre yol katettik. 'Her Adım Bir Hayat' sloganıyla Kuşadası'nda gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşün amaçlarından biri de AKUT'un faaliyetlerine dikkat çekmekti. AKUT'un Türkiye genelinde daha fazla gönüllü ve maddi desteğe ihtiyacı var. AKUT'a verilen her destek bir hayatı kurtarmaya yardımcı olacaktır. Kuşadası Belediyesi'ne etkinliğimize sunduğu katkıdan dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ise "Öncelikle hepinize Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamını iletmek istiyorum. Bu sene 42'ncisi düzenlenen İstanbul Maratonunun Kuşadası ayağında yer alan herkese çok teşekkür ediyorum. Kuşadası Belediyesi olarak bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek
Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek
Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek
Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek
Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek
Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek
Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuşadası Belediyesi'nden İstanbul Maratonu'na destek - Son Dakika Spor


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