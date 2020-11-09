Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi

09.11.2020 14:35
Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen sabah sporuna katılan vatandaşlara mobil ikram aracından taze sıkılmış meyve suyu ikram etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen sabah sporuna katılan vatandaşlara mobil ikram aracından taze sıkılmış meyve suyu ikram etti.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi tarafından 14 Ekim'de faaliyete başlatılan mobil ikram aracı, vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. İçerisinde yer alan mutfak ünitesi, buzdolabı, çay, kahve makinesi ve meyve suyu sıkacağı gibi ekipmanlar sayesinde çeşitli etkinliklerde ve özel günlerde vatandaşlara hızlı ve kolay bir biçimde ulaşma olanağı sağlayan mobil ikram aracının son durağı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı oldu.

30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen ve Kuşadası'nda da hissedilen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine giremeyen vatandaşlara bir haftada 35 bin kase sıcak çorba dağıtımının yapıldığı mobil ikram aracı bu faaliyetleri ile halkın takdirini kazanmıştı. Kasım ayı olağan meclisinde ikinci bir aracın alınması da oy birliği ile kabul edilmişti.

İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda sabah sporu yapan vatandaşları ziyaret ederek nar ve portakal suyu ikram eden Başkan Ömer Günel "Mobil ikram aracımızı kentimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerde, cenazelerde ve özel günlerde kullanmak üzere tasarlamıştık. Ancak ikram aracımız, geçtiğimiz hafta bölgemizde yaşanan depremin ardından çok önemli bir işlevi yerine getirdi. Aracımız sayesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımıza hızlı bir biçimde ulaşarak sıcak çorba, ekmek, çay, kahve ve su dağıtımını gerçekleştirebildik. Bu nedende Belediye Meclisimizde ikinci bir ikram aracı daha alınması yönünde karar aldık. Meclisimizde belirttiğim üzere ihtiyaçtan tasarruf olmaz. Biz bu kentin ve hemşerilerimizin tüm taleplerini yerine getirmekle mükellefiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi
Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi
Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi
Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi
Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi
Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi
Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, İsmail Cem, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nden mobil hizmet dönemi - Son Dakika


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