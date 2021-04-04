Kuşadası Belediyesi'nden 'Sağlıklı Hamilelik' semineri - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, hamile ve yeni çocuk sahibi olan kadınlara yönelik bir eğitim semineri düzenledi. Maske ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen "Hamilelik ve Sonrası Psikolojik Süreçler ve Beslenme" konulu eğitim seminerine Kuşadalı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleştirilen eğitim seminerinde, Kuşadası Belediyesi'nde görevli Psikolog Candan Atak ve Uzman Diyetisyen Ayşen Arıcan Öz, "Doğum Öncesi ve Sonrası Depresyon" ile "Gebelik ve Emzirme Dönemi Beslenme" başlıkları altında katılımcılara bilgi verdi. Slayt gösterisi eşliğinde düzenlenen eğitim semineri sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Seminerde Psikolog Candan Atak, katılımcı kadınları hamilelik düşüncesi ve hamilelik ile birlikte oluşan psikolojik etkiler, hamilelikte ortaya çıkan psikolojik süreçler, hamilelik öncesi ve lohusalık depresyonu ile doğum sonrası depresyonla nasıl mücadele edilebileceği ile ilgili detaylı bilgi aktardı. Uzman Diyetisyen Aysen Arıcan Öz ise ideal kiloda hamile kalınmasının ve bu süreçte doğru beslenme alışkanlıklarının kazanılmasının önemine dikkat çekerek sağlıklı beslenme ilkelerinden çeşitlilik, ölçü ve dengenin çok önemli olduğunu belirtti. Hamilelik dönemi ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar ve yapılması gerekenlerle ilgili de bilgi veren Diyetisyen Aysen Arıcan Öz, doğru beslenme ile pek çok sorunun ortadan kalkabileceğini ifade etti.

Seminer sonunda konuşan Psikolog Candan Atak, hamilelik düşüncesi olan çiftler ve yeni doğum yapmış kişilere yönelik eğitim seminerlerinin devam ettiğini belirterek "Belediyemizin hamilelik ve sonrasına yönelik psikolojik destekleri ile beslenme eğitimleri devam ediyor. Konuyla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Güvercin Masa'dan bizlere ulaşabilir ve başvuru yapabilir. Eğitimimize katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN