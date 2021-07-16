Kuşadası Belediyesi'nden şampiyon takıma anlamlı jest

Kuşadası Gençlikspor Kulübü PARKI'NIN YAPIMINA başlandı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde "futbol sahası" görünümünde bir parkın inşasına başladı. Parka Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün adı verilecek.

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, rutin ot biçme, ağaç budama, yeşil alan temizliği gibi işlere devam ederken bir yandan da kente yeni park alanları kazandırmak için çalışıyor. Yapım çalışması tamamlanan parklar modern görünümleri ve özgün peyzaj tasarımlarıyla vatandaşlar ile kenti ziyaret eden misafirlerin beğenisini topluyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yapımına başladığı bazı parkları ise belirlenen bir tema üzerine inşa ediyor. "Futbol" temalı Mehmet Alkışlı, "kitap" temalı Muzaffer İzgü ve Karaova ile Türkmen mahallelerinde inşa edilen köpek eğitim parklarının ardından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde yine "futbol" temalı bir parkın yapımına başlandı. Özer Türk Stadyumunun karşısında yer alan 1700 metrekarelik bir alana yapılan parka önümüzdeki sezon 3'üncü ligde mücadele edecek olan Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün adı verilecek. Özgün bir peyzaj tasarımı uygulanacak olan park, futbol sahası görünümünde olacak. Kuşadası Gençlik Spor'un eski oyuncuları ile yöneticilerinin isimlerinin yazılacağı kaide üzerine oturtulmuş bir futbol anıtının da yer alacağı parkın içerisindeki oturma alanları tribün şeklinde inşa edilecek. Parka ayrıca ağaç altı gabiyon oturma alanları yapılacak. - AYDIN