Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması

13.05.2021 14:06
Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenen Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı UITT'ye Türkiye'den katılan tek belediye başkanı oldu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de düzenlenen Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı UITT'ye Türkiye'den katılan tek belediye başkanı oldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından sürdürülen tanıtım çalışmaları kapsamında katılım sağlanan UITT'de, Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere tarafından özel olarak Büyükelçiliğe davet edilen Başkan Ömer Günel, fuar boyunca önemli temaslarda bulundu.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımını yapmak amacıyla belirlenen fuar takvimi, Moskova'nın ardından Kiev'de düzenlenen turizm fuarı ile devam ediyor. 11 Mayıs'ta başlayan 3 günlük Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı UITT'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan Türkiye standında temsil edilen Kuşadası, fuarın en dikkat çeken destinasyonu oldu. Fuara, Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri Ali Genç, Emre Fazlılar, Mehmet Sarıdedeoğlu ve Murat İnan katıldı.

Fuara Türkiye'den katılan tek belediye başkanı olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, üç gün boyunca sektör temsilcileri ve acentalarla bire bir görüşme şansı buldu. Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere tarafından Büyükelçiliğe özel olarak davet edilen Başkan Ömer Günel, burada Ukrayna Turizm Bakanlığı yetkilileri, Kiev Türkiye Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Ateşesi Berat Yıldız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ile önemli temaslarda bulundu. Davette, Kuşadası-Selçuk-Özdere hattının Ukrayna için yeni bir destinasyon olduğuna dikkat çekilirken, Kuşadası'nın Ukrayna pazarındaki payını arttırabilmesi için neler yapılabileceği konusu ele alındı.

Kuşadası'nın başta Türkiye olmak üzere dünya genelinde önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Başkan Ömer Günel "Öncelikle belediye meclis üyelerimizle birlikte bizi Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçiliği'ne davet eden Büyükelçimiz Yağmur Ahmet Güldere ve kıymetli eşlerine şükranlarımızı sunarız. Turizm sektörü ile ilgili tüm aktörlerin rol aldığı Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı UITT, kentimizin tanıtımı açısından çok önemliydi. 3 gün boyunca standımızı ziyaret eden sektör temsilcilerine Kuşadası'nı her yönüyle tanıttık. 15 ülkeden 150'den fazla firmanın katıldığı fuarda yaptığımız temaslar bizim için çok faydalı oldu" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması
Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması
Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması
Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması
Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması
Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması

Kuşadası, Türkiye, Ukrayna, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi'nden Ukrayna'ya turizm çıkarması - Son Dakika Ekonomi


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