Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

07.04.2021 15:11

Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

AYDIN - Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. 2020 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel "Kentimiz için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerime ve Kuşadalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılan Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda meclis başkan vekilleri, meclis katibi, encümen, komisyon ve birlikler için üye seçimi yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda yapılan gizli oylama ile Kuşadası Belediyesi 1. başkan vekilliğine Hasan Çelik, 2. başkan vekilliğine ise Funda Şenol seçildi. Meclis katibi olarak Volkan Alkış'ın seçildiği toplantıda encümen üyeliğine ise Seyfi Seyhan Suvari, Emre Fazlılar ve Hayati Atlı seçildi.

Esnafa Destek Sürüyor

Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıda, belediye kiracısı olan esnafa verilen pandemi destek kararının bir benzeri de belediye taşınmazlarını ecrimisil bedeli karşılığında kullanan esnaf için alındı. Alınan karara göre, belediyeye ecrimisil borcu bulunan esnafın borcu 4 eşit takside bölünerek tüm icra işlemleri durduruldu. Toplantıda ayrıca Kuşadası'nda faaliyet gösteren balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı Mahallesi'nde balıkçılık faaliyeti yürüten esnafa da malzeme desteğinde bulunma kararı çıktı. Buna göre Kuşadası Belediyesi, 29 esnafa barbun ağı, 36 esnafa voli ağı, 10 esnafa ise paragot takımı desteğinde bulunacak.

Altın Güvercin Eylül sonunda kanatlanacak

Kuşadası Belediye Meclisi'nde kentin kültür-sanat yaşamı açısından büyük önem taşıyan Altın Güvercin Beste Yarışması'nın düzenlenmesi ile ilgili olarak protokol yapmak üzere Başkan Ömer Günel'e yetki verildi. Başkan Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması'nı Eylül ayı sonunda yapmayı planladıklarını belirterek "Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Güvercin Beste Yarışması'nı belediye kasamızdan bir kuruş bile harcamadan sponsorlarımızın desteği ile gerçekleştireceğiz. Yine güçlü isimler sahne alacak ve ulusal bir kanalda canlı olarak yayınlanacak. Bu yıl yarışmamızda bir değişiklik yaparak oylamayı tamamen dijital platforma taşıyacağız. Oylamamız tasarlanacak bir uygulama aracılığıyla şeffaf bir biçimde yapılacak" dedi.

Faaliyet Raporu kabul edildi

2020 yılı faaliyet raporunun da oy çokluğu ili kabul edildiği toplantıda meclis üyelerine ve izleyicilere Kuşadası Belediyesi'nin son bir yıl içerisinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Başkan Ömer Günel, "Tüm imkansızlıklarımıza ve dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen son bir yıl içerisinde Kuşadası'nın değişimi ve gelişimi için önemli çalışmalar yürüttük. Bu süreçte canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, kentimizin çıkarına olan her türlü projeye destek sunan meclis üyelerime ve Kuşadalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizi hiç yalnız bırakmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve tüm bölge vekillerimize de Kuşadası halkı adına teşekkürü borç bilirim" ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı
Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı
Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı
Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi'nin 2020 Faaliyet Raporu onaylandı - Son Dakika


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