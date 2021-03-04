Kuşadası Belediyesi'nin ARYA şirketi en parlak dönemini yaşamaya başladı

Kuşadası Belediyesi, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde 16 milyon TL borçla devraldığı Arya A.Ş.'nin 6 milyon 607 bin TL'lik borcunu öderken 8 milyon 86 bin TL'lik vergi ve SSK borcunu da yapılandırarak şirkete rahat bir nefes aldırdı. Gerçekleşen ve yapılandırılan borç ödemelerinin yanında 2020 yaz sezonunda işletmelerinden 1 milyon 708 bin 534 TL kar elde eden Arya AŞ, 2021 sezonuna ise yeni yatırımlarla girmeye hazırlanıyor.

Sahip olduğu şeffaf yönetim anlayışı ve uyguladığı tasarruf tedbirleri ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, öz iştiraklerinden Arya AŞ'nin finansal yapısını kısa süre içerisinde istikrarlı bir yapıya kavuşturarak yatırım yapabilir duruma getirdi. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandırılan Arya AŞ, uygulanan mali disiplin ile kurulduğu günden bu yana en parlak dönemini yaşamaya başladı.

Salgına rağmen 1 milyon 708 bin lira kar elde edildi

2019 yılının Nisan ayından itibaren 2 milyon 200 bin TL'si kredi, 1 milyon 100 bin TL'si vergi, 1 milyon 7 bin TL'si kıdem tazminatı ve 2 milyon 300 bin TL'si cari ödemeler olmak üzere toplam 6 milyon 607 bin TL'lik borç ödemesi gerçekleştiren Arya AŞ, 8 milyon 86 bin TL'lik vergi ve SSK borcunu da yapılandırdı. Yapılandırılan 1 milyon 600 bin TL'lik vergi borcu ile 6 milyon 486 bin TL'lik SSK borcunu günü gününe ödeyen Arya AŞ, pandemi gölgesinde geçen 2020 yaz sezonunda da 1 milyon 708 bin 534 TL kar elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Arya AŞ, 2021 sezonunda uygun fiyata çok daha kaliteli hizmet verme hedefi ile mevcut işletmelerini yenileyerek modern, şık ve estetik bir hale getirmek için çalışmalara başladı.

Şirket yeniden yapılandırıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek "Kimsenin kentimizin sahip olduğu kaynakları israf etmek gibi bir lüksü bulunmuyor. Böyle bir şeye izin vermemiz ya da göz yummamız söz konusu dahi olamaz. Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası'nı hak ettiği yere taşımak, hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Belediyemize ait Arya AŞ'yi profesyonel bir anlayış ve bakış açısı ile yeniden yapılandırarak kısa süre içerisinde mali durumunu düzeltmeyi başardık. Kurumlara ve üçüncü şahıslara olan borçlarımızın önemli bir kısmını ödeyerek ve yapılandırarak şirketimize yeniden itibar kazandırdık. Ayrıca yeni hiçbir borçlanma içerisine girmedik. Başlattığımız çalışmaları ile şirketimize ait işletmelerimiz 2021 sezonuna bütünüyle yenilenmiş olarak girecek" dedi. - AYDIN