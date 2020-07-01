Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz spor kurslarına kayıtlar başladı - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz spor kurslarına kayıtlar başladı

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediyespor ile işbirliği içinde kadın, çocuk ve gençleri sporun farklı dallarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediye spor ile işbirliği içinde kadın, çocuk ve gençleri sporun farklı dallarıyla buluşturmaya devam ediyor. Kulüp bünyesinde, çocukların yaz dönemini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan yüzme kursunun kayıtları başladı.

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Kentte her yaş grubundan çocuğa spor sevgisi ve alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Kuşadası Belediye spor, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya devam ediyor. Kulüp bünyesindeki deneyimli eğitmenler tarafından Ada Kültür Merkezi'nde verilecek olan yüzme kursunun kayıtları başladı. Kurslara, 2005-2013 yılları arasında doğan çocuklar katılabilecek.


Kadınlar için plates kursu


Kuşadası Belediyespor, çocuklara yönelik verdiği yüzme kursunun yanı sıra kadınlar için de plates derslerine başladı. Kadınlara sporu sevdirme amacıyla ücretsiz düzenlenen kurslar, Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda hafta içi her gün veriliyor. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan her iki eğitime kayıtlar Güvercin Masa üzerinden yapılabilecek.


Başkan Günel, " Amacımız sağlıklı bireyler yetiştirmek "


Hedeflerinin Kuşadası'nda yaşayan her kesimden vatandaşa spor sevgisi aşılamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Korona virüs sebebiyle çok zor günler geçirdik. Uzman eğitmenler gözetiminde sosyal mesafe kuralına uyularak verilen spor eğitimleri sayesinde hem kadınlarımız hem de çocuklarımız eğlenceli vakit geçirirken, spor yapma alışkanlığını da kazanmış olacak. Hedefimiz daha sağlıklı bireylerin yaşadığı bir kent oluşturmak" diye konuştu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuşadası Belediyesi'nin ücretsiz spor kurslarına kayıtlar başladı - Son Dakika Spor
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