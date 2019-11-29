Son Dakika Haberleri: Kuşadası Belediyesi, personelin tüm maaş alacaklarını ödedi
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Kuşadası Belediyesi, personelin tüm maaş alacaklarını ödedi

7 saat önce

Kuşadası Belediyesi'nde uzun zamandır ödenememiş ve birikmiş personel maaş alacakları, Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla ödendi.

Kuşadası Belediyesi, personelin tüm maaş alacaklarını ödedi, System.String[]

Kuşadası Belediyesi'nde uzun zamandır ödenememiş ve birikmiş personel maaş alacakları, Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla ödendi. Başkan Ömer Günel, maaş ödemelerinin daha düzenli olarak yapılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.


Son bir ay içerisinde 5 milyon Türk Lirasına yakın personel maaşı ödendiğinin altını çizen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Mali disiplin çalışmaları ile belediyemizin mali yapısını düzeltmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmaların sonucu olarak birikmiş tüm personel maaşlarını ödedik. Çalışma arkadaşlarımızın yaşadığı mali sıkıntı bizleri çok üzüyor. Ödemelerde yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması adına ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ben emeğinde emekçinin de ne olduğunu çok iyi bilen biriyim. Dünden gelen yanlış politikalardan kaynaklı birçok sorunu çözmek için çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımızın karşılığını hep birlikte alacağız. Personelimizin derdi bu ay maaş alabilecek miyim olmayacak. Personelimiz emeğinin karşılığını zamanında alacak. Personelimizin tek derdi Kuşadası'na daha fazla hizmet edebilirim olacak" dedi.


Kuşadası Belediyesi tarafından 21 Ekim, 25 Kasım tarihleri arasında bünyesinde çalışan personele toplam 4 milyon 858 bin Türk Lirası maaş ödemesi yapıldı. Yapılan ödemelerle birlikte Kuşadası Belediyesi personelinin içeriden alacak maaşı kalmadı. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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