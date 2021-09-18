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Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor

18.09.2021 13:26
Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor, System.String[]

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Yavansu Mahallesi'ndeki Konut Sitesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Yavansu Mahallesi'ndeki Konut Sitesi'nin sakinleriyle bir araya geldi. Site çevresinde yaşanan aksaklıkları yerinde inceleyen Turan'a Güvercin Masa gezici ekibi de eşlik etti.

Kuşadası Belediyesi yöneticileri kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alan gezilerine devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Yavansu Mahallesi'ndeki Konut Sitesi'ni ziyaret etti. Site yöneticileri ve sakinleriyle bir araya gelen Turan, bölgede yaşanan sorunları birinci ağızdan dinledi. Kentte yaşanan sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışan Güvercin Masa'nın gezici ekibinin de yer aldığı ziyarette site sakinlerinin talepleri anında ilgili birimlere iletildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Konut Sitesi sakinleriyle yaptığı görüşmenin ardından bölgede yaşanan aksaklıklarla ilgili birim müdürlerinden çalışma yürütmelerini istedi. Turan'ın talebi üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri siteye geldi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri site ve çevresindeki bazı ağaçların budama işlemini yaparken Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekibi bölgede bulunan akarsuyu haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Alan gezisinin ardından Konut Sitesi sakini down sendromlu Esin Çimencioğlu ile bir süre sohbet eden Başkan Yardımcısı Turan genç kızın isteklerini not alarak, "Kuşadası Belediyesi olarak kentte engelleri kaldırmak için büyük çaba gösteriyoruz. Her engelli arkadaşımız bizim için ayrı önem taşıyor. Onların dileklerini yerine getirmek bizim önemli görevlerimizden biri" dedi.

Konut Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Erkardeş, "Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan, davetimiz üzerine sitemize geldi. Biz sorunlarımızı aktarmadan, kendisi bize bölgemizde yaşanan aksaklıkları söyledi. Gerçekten çok donanımlı bir başkan yardımcısı. Ziyareti için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Site sakini Şener Gülyuva ise "Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan, çok sevilen ve sayılan bir insan. Kentin sorunları ile ilgili konulara çok hakim bir yönetici. Taleplerimizi biliyor ve yerine getirmek için çaba gösteriyor. Ziyareti bizleri çok mutlu etti. Kendisi sitemizden ayrılmadan belediye ekipleri sitemize geldi ve bir takım aksaklıklar giderildi. Çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor
Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi sahada çözüm üretmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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