Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu

11.01.2021 14:00
Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu, System.String[]

2020 yılının başında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

2020 yılının başında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve sosyal belediyeciliğin önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren gerekli tüm önlemleri alan Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla da adından söz ettirdi.

Kuşadası'nda yaşayan tüm kesimlerin kendilerini güvende hissetmeleri için çalışan Kuşadası Belediyesi, korona virüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılı boyunca vatandaşlarını bir an olsun yalnız bırakmadı. Yıl boyunca sürdürdüğü ayni ve nakdi yardımlarla Kuşadası'nda yaşayan hiç kimsenin mağduriyet yaşamasına izin vermeyen Kuşadası Belediyesi, tüm imkanlarını seferber ederek başarılı bir sosyal belediyecilik örneği sergiledi.

"Mağduriyete izin verilmedi"

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, 2020 yılında pandemiden etkilenen 997 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 658 bin 700 TL nakdi yardımda bulunulurken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısı ile başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında hayırseverlerin katkısı ile temin edilen 7094 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 24 Mart-11 Haziran 2020 tarihleri arasında 65 yaş ve üstü vatandaşların yaşadığı 545 haneye 79 gün boyunca toplam 65 bin 950 kase sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı dönem içerisinde 210 evsiz vatandaşa 66 bin 44 TL tutarında konaklama hizmeti verildi. Havaların soğumasıyla birlikte ise 2000 aileye toplam 400 ton yakacak yardımında bulunuldu.

"Eğitime destek sağlandı"

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bilgisayarı olmayan öğrencileri de unutmadı. Hüseyin Can Vakfı iş birliğinde Başkan Ömer Günel'in çağrısıyla başlatılan kampanya kapsamında satın alınan 350 tablet bilgisayar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye edildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2020'nin tüm dünya için zor ve sıra dışı bir yıl olduğunu belirterek "Mart ayında pandemi ile başlayıp Ekim ayında Ege Denizi'nde yaşanan deprem felaketi ile bitirdiğimiz 2020 yılını yardımlaşma, dayanışma duyguları ve sosyal belediyecilik anlayışımız ile en az zararla atlatmayı başardık. Kuşadası Belediyesi olarak hiçbir hemşehrimizin mağduriyet yaşamasına izin vermedik. Onların yüzünde oluşan gülümseme motivasyonumuzu artırarak daha çok çalışmamız ve daha kaliteli hizmet üretmemiz için teşvik edici oldu. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak aşamayacağımız güçlük yok. 2020 yılında bunu bir kez daha anladık" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu
Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu
Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu
Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu
Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu
Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu
Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi salgın boyunca vatandaşla dayanışma için seferber oldu - Son Dakika


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