Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor

18.12.2020 16:29
Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor, System.String[]

Yeni pandemi tedbirleri ile uygulanan kısıtlamaları fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, kent genelinde hizmet seferberliği başlattı.

Yeni pandemi tedbirleri ile uygulanan kısıtlamaları fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, kent genelinde hizmet seferberliği başlattı. Tüm birimleri ile birlikte sahada olan Kuşadası Belediyesi, kenti adeta yeniden tasarlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde turistik çarşılarda ve Barlar Sokağı'nda yenileme çalışmalarını sürdürürken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için aralıksız çalışıyor.

Son bir buçuk yıl içerisinde farklı mahallelerde 15 parkın ve yeşil alanın yapımını tamamlayan, 13 alanı ise bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adagöl Mesire Alanı'nın yanı sıra 5 farklı noktada yapım ve yenileme çalışması yürütüyor. Ekipler bir yandan da Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Yakup Ziya Tan Parkı'nı bütünüyle yenilemek için kesintisiz mesai yapıyor. Hafriyat ve tesviye çalışmaları tamamlanan ve istinat duvarları yenilenerek güvenli hale getirilen parkta yürüyüş yolları için zemin döşemesi sürüyor. İçerisinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, spor amaçlı yürüyüş yolları ve oturma gruplarının da yer alacağı parkın otomatik sulama sistemi, aydınlatmaları ve hayrat çeşmeleri de yenilenecek. Çalışmaların tamamlanması ile Yakup Ziya Tan Parkı, Kuşadalıların açık havada çocukları ile birlikte rahatça vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği bir alan haline gelecek.

"Hemşehrilerimiz kendilerinin ve yakınlarının sağlığı için evlerinde kalırken, bizler kentimiz için çalışmayı sürdürüyoruz" diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, başlattıkları hizmet seferberliği ile Kuşadası'nı yeni bir yıla ve güzel bir geleceğe hazırladıklarını belirtti. Pandemi nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Başkan Ömer Günel "Kuşadası Belediyesi olarak bu süreci kentimize hizmet etmek için bir fırsata çevirdik. Bir yandan pandemi tedbirlerini titizlikle uygularken bir yandan da yeni bir kent tasarlamayı sürdürüyoruz. Bu günlerin atlatılmasının ardından Kuşadası, tüm caddeleri, sokakları, çarşıları, parkları ve yeşil alanları ile modern bir turizm kentine yakışır alt ve üst yapıya kavuşacak. Bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor
Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor
Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor
Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor
Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi, Barlar Sokağı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesi salgına rağmen hizmet ve yatırım hamlesini sürdürüyor - Son Dakika


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