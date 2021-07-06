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T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika

T.C. Kuşadası Belediyesi

06.07.2021 12:14
T.C. Kuşadası Belediyesi, System.String[]

T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN ÖMER GÜNEL'İN HİZMET EKİBİ HALKLA İÇ İÇE Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Güzelçamlı Mahallesi'nin ardından Kadıkalesi Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

T. C. Kuşadası Belediyesi | BAŞKAN ÖMER GÜNEL'İN HİZMET EKİBİ HALKLA İÇ İÇE

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Güzelçamlı Mahallesi'nin ardından Kadıkalesi Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Güvercin Masa gezici ekibinin de Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu'na eşlik ettiği ziyarette mahalle sakinlerinin dile getirdiği tüm sorun ve öneriler tek tek not alınarak ilgili birimlere iletildi.

"Bir belediye başkanının makamı sokaklardır" diyerek mobil ofis aracı ile her fırsatta mahalleleri ziyaret ederek sorunlara yerinde çözüm üreten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Mahallelere yapılan ziyaretler kapsamında geçtiğimiz hafta Güzelçamlı Mahallesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu'nun son durağı, 1 Temmuz'da başlayan normalleşme ile birlikte nüfus yoğunluğu artan bir diğer bölge olan Kadıkalesi Mahallesi oldu.

Temizlik ve yol çalışmaları başta olmak üzere mahalle sakinlerinin talep ve beklentilerini dinleyen Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, yaz sezonu ile ilgili tüm önlemlerin alındığını belirterek "Kuşadası Belediyesi olarak tüm hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin yaz mevsimini sağlıklı ve güvenli bir ortamda geçirebilmesi için ilgili tüm birimlerimizle sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.

T.C. Kuşadası Belediyesi
T.C. Kuşadası Belediyesi
T.C. Kuşadası Belediyesi
T.C. Kuşadası Belediyesi
T.C. Kuşadası Belediyesi
T.C. Kuşadası Belediyesi
T.C. Kuşadası Belediyesi

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Güzelçamlı, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Ekonomi T.C. Kuşadası Belediyesi - Son Dakika Ekonomi


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