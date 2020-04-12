Kuşadası Belediyesi yasağın ikinci gününde de vatandaşları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, korona virüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının 2'inci gününde de vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.



Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 11-12 Nisan tarihlerinde 31 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle beraber kentte yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermek için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki unlu mamul imalatı yapan fırınlarla koordineli bir şekilde kent sakinlerinin ekmek taleplerini karşılamak için çalışmalarına bugün de devam ediyor. Güvercin Masa birimine bağlı olarak çalışan ekipler de kendilerine telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaşan vatandaşların ilaç ve benzeri ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte kapılarına kadar götürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli mahalleleri dolaşarak 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere sıcak çorba ve ekmek dağıtıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise dezenfekte çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için görev başında olduklarını belirterek "İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan Pazar günü, saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Salgına karşı tedbir amaçlı alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı sizleri endişelendirmesin. Kuşadası Belediyesi bu süreçte de yanınızdadır. Kentimizdeki fırıncılar, mobil araçları ile mahalle mahalle dolaşarak ekmek satışlarını gerçekleştirecektir. Bizler de kentimizdeki fırıncılar ile iş birliği içerisindeyiz. Tüm belediye ve anons araçlarımızı aktif olarak fırıncıların yetişemediği yerlerde kullanıyoruz. Vatandaşlarımızın diğer acil ihtiyaçları için Güvercin Masa'da hizmetinizdedir. 444 71 14 nolu çağrı merkezimiz ile 0552 460 40 40 numaralı Whatsapp hattımız ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Siz evde kalın, bizler her zaman sizin yanınızdayız" dedi. - AYDIN