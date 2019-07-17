Kuşadası Belediyesinden sokak hayvanları sosyal sorumluluk projesi
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadalı hayvanseverler ve ilçede görev yapan 17 veteriner hekimle buluştu.
Kuşadası Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 12:24 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Ömer Günel
, Kuşadalı hayvanseverler ve ilçede görev yapan 17 veteriner hekimle buluştu.
Toplantıda Sokak hayvanlarının rehabilitasyon ve tedavileri için ortak bir komisyon kurulmasına karar verildi. İlçede görev yapan veteriner hekimler, Kuşadası Belediyesi
yetkilileri ve hayvanseverlerin bileşeni olacağı komisyonun idaresine Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Veteriner Hekim Didem Eren getirildi.
Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne 10 gün içinde 183 hayvanın kısırlaştırılmaya getirildiğini bunlardan 120'sinin kısırlaştırıldığını 63'nün ise rehabilitasyonlarının ardından kısırlaştırılacağını ifade ederek "Biz Kuşadası Belediyesi olarak, sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü ihtiyacın giderilmesi ve bu canların yaşamlarının kolaylaştırılması için atılacak tüm adımlara önderlik etmeye hazırız. İlçemizde görev yapan veteriner arkadaşlarımız, hayvanseverler ve belediyemiz ortaklığında yürütülecek olan proje için, tüm kurumların ortaklığında çalışmaya istekliyiz" dedi.
Hayvanların sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürebilmesi için dünyanın ileri gelen ülkelerinde uygulanan kısırlaştırma yönteminin, sokak hayvanları için ücretsiz bir şekilde hayata geçirilebilmesi için kurulacak olan komisyon, aynı zamanda hayvan barınağının fiziki şartlarının iyileştirilmesi, Kuşadası Belediyesi Haybulanslarının çalışma koşullarının düzenlenmesi gibi konuları ile de çalışmalar yürütecek. - AYDIN
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