Kuşadası Belediyespor Triatlon Takımı 6 Kupa Kazandı
46 dakika önce
Kuşadası Belediyespor Triatlon takımı, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Duatlon Antalya Finali'nde büyük bir başarıya imza attı.
Kuşadası
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:20 Kaynak: İHA
Belediyespor Triatlon takımı, Türkiye
Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Duatlon Antalya
Finali'nde büyük bir başarıya imza attı. Müsabakalarda Zerrin Üçkardeşler eğitmenliğindeki Kuşadası Belediyespor Triatlon takımı, 6 kupa almaya hak kazandı.
Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan Duatlon Türkiye Finali müsabakaları Antalya'da yapıldı. Türkiye genelinden 200'ü aşkın sporcunun dereceye girmek için mücadele ettiği müsabakalarda Kuşadası Belediyespor'u temsilen "Elit Erkekler" kategorisinde bireysel olarak yarışan Yusuf Ateş Türkiye birincisi olurken, Kuşadası Belediye Spor Genç
Erkekler takımı ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.
Yıldız Kızlar kategorisinde Kuşadası Belediyespor takımından Beyza Ayaşlıoğlu Türkiye ikincisi, Genç Erkekler kategorisinde ise Nurican Yaşar Türkiye ikincisi oldu. Final yarışlarında ayrıca Kuşadası Belediye Spor Minik Erkekler ve Yıldız Erkekler takımları Türkiye dördüncüsü oldu. - AYDIN
Türkiye'den 57 Ülkeye Tıbbi Cihaz İhracatı
TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor
Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek
Futbol Efsaneleri Toldo ve Effenberg, Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Statta İzleyecek