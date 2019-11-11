Kuşadası Belediyespor'un yeni dönem kursları başlıyor

Kuşadası Belediye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor, kadın çocuk ve gençleri sporun farklı dalları ile buluşturmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyespor bünyesinde çocuklar için açılan yaz spor okullarının tamamlanmasının ardından basketbol, voleybol, atletizm ve tekvando branşlarında gerçekleşecek "Kış Spor Okulları" için kayıtlar başladı.



Çocuklara spor sevgisi ve alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen Kuşadası Belediyespor, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla "Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyoruz" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Belediyespor bünyesinde deneyimli eğitmenler eşliğinde Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu ve Kuşadası Özer Türk Stadyumu'nda verilecek kış dönemi spor okulları için kayıtlar başladı. 2005-2013 doğumlu çocukların katılacağı eğitimlere başvurular, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binasında bulunan Güvercin Masa'ya yapılabiliyor.



Kuşadası Belediyespor tarafından çocuklar için gerçekleşecek kış spor okullarının yanı sıra "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Haydi Kadınlar Spora" sloganı ile düzenlenecek kadınlar için spor dersleri için de kayıt alınmaya başlandı. Sporu kadınların yaşamlarının bir parçası haline getirme hedefi ile düzenlenen kurslar, Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu'nda her Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek. Eğitimlere katılmak isteyen kadınlar Güvercin Masa'ya yapabiliyor. - AYDIN