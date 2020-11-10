Kuşadası çarşıları yenileniyor - Son Dakika

Kuşadası çarşıları yenileniyor

10.11.2020 12:42
Kuşadası çarşıları yenileniyor, System.String[]

Kuşadası Belediyesi, kentin turistik çarşılarını yenilemek için düğmeye bastı.

Kuşadası Belediyesi, kentin turistik çarşılarını yenilemek için düğmeye bastı. Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek amacıyla Sağlık Caddesi'nden başlayan alt ve üst yapı yenileme çalışmaları ile turistik çarşılar, sezonu yepyeni ve ışıl ışıl bir görünümle karşılayacak. Sağlık Caddesi'nin ardından Kahramanlar Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ile sürecek olan çalışmalar, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Kuşadası Belediyesi öncülüğünde yürütülecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 2020 yılında yenilenen Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi'nin ardından kentin turistik çarşılarındaki çalışmalara startı verdi. Kervansaray'da bir toplantı düzenleyerek yenilenecek olan Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı esnafı ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili olarak esnafı bilgilendirdi.

Toplantıya Başkan Ömer Günel ile birlikte Kent Estetik Kurulu Başkanı Levent Köylü, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi ve Kent Estetik Kurulu Üyesi Ali Genç, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, Mimarlar Odası Kuşadası Temsilcisi Ümit Acar, Kuşadası Kuyumcular Derneği Başkanı Özgür Evran ile belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın 30 yıllık makus talihini değiştirmek için çalıştıklarını belirterek "Bir yandan pandemi ve deprem nedeniyle ortaya çıkan sorunlarla ilgilenirken bir yandan da Kuşadası'nın bir turizm kenti olduğunu unutmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve Türkmen Mahallesi'ni yeniledik. Eski İkiçeşmelik olarak anılan bölgeyi yenilemek için de çalışmalarımız sürüyor. Eş zamanlı olarak çarşılarımıza düzen, disiplin ve estetik katmak için de çalışmalarımıza başlayacağız. Turistik çarşıları yenileme projesi ile ana arterler üzerinde yer alan ve kentimizin ticari merkezleri olan Kahramanlar ve Sağlık caddeleri, Öge, Sabucalı ve Sevgi Sokak ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nın öncelikle tüm alt yapı sorunlarını gidereceğiz. Ardından üst yapı, peyzaj ve cephe düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Bu konuda tüm esnaf arkadaşlarımızın iş birliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Başkan Ömer Günel, çarşılarda yenileme çalışmaları sürerken esnafın da vitrin ve cephe düzenlemelerini tamamlayabileceğini belirterek "Daha önce de defaatle ifade ettiğim gibi sıfır işgaliyeden asla taviz vermeyeceğiz. Bu konuda kimseye ayrıcalık ya da iltimas yapmamız mümkün değil. Cephe düzenlemeleri ve tabelalar konusunda da proje ve sponsor desteği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımızı en geç 1 Nisan'da tamamlamayı hedefliyoruz. Zahmet olmadan hizmet olmaz. Biraz zahmet çekeceğiz ama buna değecek" dedi.

Başkan Ömer Günel'in ardından Kuşadası Kent Estetik Kurulu Üyesi Mimar Ali Genç turistik çarşıları yenileme projesi ile ilgili olarak esnafa bir sunum yaptı. Yürütülecek çalışmalar ile ilgili olarak tüm kurumlarla iletişimin ve koordinasyonun sağlandığını ifade eden Ali Genç, öncelikli olarak yağmur suyu hatlarının yenileneceğini söyledi. Yenileme çalışmalarının elektrik, internet, telefon, su ve kanalizasyon şebekeleri ile devam edeceğini kaydeden Ali Genç, Kuşadası Belediyesi tarafından ise 25 bin 513 metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin 700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacağına dikkat çekti. Proje ile aydınlatma sorununun da bütünüyle çözüleceğini vurgulayan Ali Genç "Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde uygulanacak peyzaj düzenlemesi ile yalnızca esnafın değil, alışveriş yapanların da dinlenebileceği bir park alanı oluşturulacak. Peyzaj alanlarının üzerinde gölge elemanları yer alacak. Bu gölgelik alanların üzeri sarmaşıklarla kaplanarak yeşil bir doku oluşturulacak. Zeminlerde doğal taş döşemesinin uygulanacağı çarşılarımız modern ve kaliteli kent mobilyaları ve sokak aydınlatmaları ile de bambaşka bir görünüme kavuşacak" dedi.

Sunumun ardından Başkan Ömer Günel ile Mimar Ali Genç, esnafın proje ile ilgili sorularını yanıtladı. Çarşıların yenilenecek olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden bölge esnafı, yürütülecek çalışmalar ile ilgili olarak kendilerine detaylı bilgilendirme yapan Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

Kuşadası çarşıları yenileniyor
Kuşadası çarşıları yenileniyor
Kuşadası çarşıları yenileniyor
Kuşadası çarşıları yenileniyor
Kuşadası çarşıları yenileniyor
Kuşadası çarşıları yenileniyor
Kuşadası çarşıları yenileniyor

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Ali Genç, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası çarşıları yenileniyor - Son Dakika


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