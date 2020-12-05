Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor - Son Dakika

Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor

05.12.2020 10:15
Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sabucalı, Öge, Çağatay ve Sevgi sokaklarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yenileme çalışmaları turizm sezonu öncesine kadar tamamlanacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı ve Kemal Arıkan Caddesi'nin ardından kentin ana arterleri üzerinde yer alan turistik çarşılarda başlatılan yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kuşadası'nı modern bir turizm kenti haline getirmek amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar ve Sağlık caddeleri ile Sabucalı, Öge, Çağatay ve Sevgi sokakların alt ve üst yapıları bütünüyle yenilenerek peyzaj ve cephe düzenlemeleri yapılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çarşı esnafı ile yaptığı bilgilendirme toplantısının ardından Sağlık Caddesi'nde ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan yenileme çalışmaları Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sabucalı, Öge, Çağatay ve Sevgi sokaklarda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bölgede gerçekleşen zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, içme suyu hattı döşeme çalışmalarına, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Sağlık Caddesi ve Sabucalı Sokak'a 1100 metre yağmur suyu hattı, 1300 metre içme suyu hattı döşendi. Ekipler yağmur suyu hattı döşeme işlemine Öge ve Çağatay sokaklarda devam ediyor. Zemin sökümü tamamlanan Sevgi Sokak'ın yağmur suyu hattı çalışmalarına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Çalışmalarının ardından bölgeye Kuşadası Belediyesi tarafından toplam 3 bin 500 metre yağmur suyu hattı ASKİ tarafından ise 3 bin 600 metre ise içme suyu hattı döşenecek. Yenileme çalışmaları Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ve Kahramanlar Caddesi'nde sürecek.

Alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi tarafından 30 bin metrekarelik doğal taş döşemesi ve 3 bin 700 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yapılacak. Bölgede bugüne kadar 14 bin metre kare yol ve kaldırım söküm işlemi yapıldı. Son olarak ise çarşıların aydınlatma sistemleri yenilenerek işletmelerin cephe ve tabela düzenlemeleri birbiriyle uyumlu hale getirilecek. - AYDIN

Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor
Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor
Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor
Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor
Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor
Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuşadası çarşılarında yenileme çalışmaları 6 noktada eş zamanlı sürüyor - Son Dakika


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