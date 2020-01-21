Kuşadası'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

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Kuşadası'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
20 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:46 Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T'yi Davutlar Mahallesindeki adresinde yakaladı.
U.T.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.T, cezaevine gönderildi.
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