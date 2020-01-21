Kuşadası'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuşadası'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Kuşadası'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

20 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kuşadası'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T'yi Davutlar Mahallesindeki adresinde yakaladı.

U.T.'nin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.T, cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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