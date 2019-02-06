Son Dakika Haberleri: Kuşadası'da "Yaya Öncelikli Trafik" Uygulaması

Kuşadası'da "Yaya Öncelikli Trafik" Uygulaması

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Kuşadası'nda "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Kuşadası'da
AYDIN (İHA) – Kuşadası'nda "Yaya öncelikli trafik" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla proje başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından "öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla 2019 yılı "yaya öncelikli trafik" yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya başlatıldı.

Etkinliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Emniyet Müdürü M. Ali Berksoy katıldı. Trafik ekipleri önderliğinde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan proje kapsamında şehir merkezindeki yaya geçitlerinde sürücüler yayalara yol vererek yeni uygulama hakkında görevli polisler broşür dağıtarak bilgi verdi. Uygulama vatandaşların beğenisini kazandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:23 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Kuşadası, Güncel
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