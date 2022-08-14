Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu

Deprem , sabah 06.24'te merkez üssü Kuşadası Körfezinde 5.0 şiddetinde kaydedildi. Deprem sonrası birçok vatandaş evini terk ederek sahile akın etti. Hiçbir can veya mal kabı yaşanmazken depremin uğultusu bir apartmanda bulunan güvenlik kamerası mikrofonuna saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Kuşadası, Deprem, Güncel, Son Dakika

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