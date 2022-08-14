Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu - Son Dakika
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Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu

14.08.2022 14:55

Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu Kuşadası'nda sabah saatlerinde meydana gelen depremin uğultusu bir güvenlik kamerası mikrofonundan saniye saniye kaydedildi.

Kuşadası depreminin uğultusu korkuttu

İZMİR (İHA)- Kuşadası'nda sabah saatlerinde meydana gelen depremin uğultusu bir güvenlik kamerası mikrofonundan saniye saniye kaydedildi.

Deprem, sabah 06.24'te merkez üssü Kuşadası Körfezinde 5.0 şiddetinde kaydedildi. Deprem sonrası birçok vatandaş evini terk ederek sahile akın etti. Hiçbir can veya mal kabı yaşanmazken depremin uğultusu bir apartmanda bulunan güvenlik kamerası mikrofonuna saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
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Deprem uzmanı, Kuşadası depremi sonrası uyardı: Bu faylar 6,8 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde Deprem uzmanı, Kuşadası depremi sonrası uyardı: Bu faylar 6,8 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyelde KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE DEPREM
Kaynak: İHA

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