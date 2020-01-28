Kuşadası depremzedeler için tek yürek oldu - Son Dakika
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Kuşadası depremzedeler için tek yürek oldu

6 saat önce

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında Kuşadası tek yürek oldu.

Kuşadası depremzedeler için tek yürek oldu, System.String[]

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında Kuşadası tek yürek oldu.


Toplanan malzemelerin yer aldığı tır, vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası'nda, Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada, kent halkı depremzedeler için seferber oldu. Belediye Ana Hizmet Binası önünde kurulan bağış çadırında 3 gün boyunca 2553 vatandaştan kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri toplandı. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'nce özenle tasnif edilip paketlenen yardım malzemelerinin arasında sokak hayvanları için kuru mama da yer aldı. Yardım malzemelerini taşıyan tır daha sonra belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde Elazığ ve Malatya'ya uğurlandı.


Kuşadası'nın üç gün boyunca Elazığ ve Malatya için kenetlendiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kampanyaya 2 bin 553 vatandaş katılım sağladı. Topladığımız malzemelerin hepsini bugün yola çıkardık. Kuşadası Belediyesi olarak her birine ayrı ayrı


teşekkür ediyoruz. Kampanyaya ilginin yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
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