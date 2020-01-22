Kuşadası, dev gemilerle rekor kırmayı hedefliyor - AYDIN - Son Dakika

Kruvaziyer gemilerin Türkiye'de en fazla uğrak yaptığı liman olan Kuşadası'nda gelecek yıl 360 geminin ağırlanması ve böylece rekor kırılması bekleniyor.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin Türkiye'nin tanıtımı ve ekonomisi için çok önemli olduğunu, 2016 yılındaki olumsuz havanın 2019 yılıyla birlikte dağıldığını ifade etti.

Geçen yıl Kuşadası'na 194 gemiyle 180 bin yolcunun geldiğini belirten Güngör, "Bu sene ise 310 gemiyle 360 bin yolcu gelecek. Kruvaziyer sektörünün planlaması 2 yılda bir olduğu için aslında 2021 yılına ilişkin de elimizde çok önemli veriler var. 2021 yılında Kuşadası'nın gelmiş geçmiş en büyük rakamlarını göreceğiz. Bu, krizden çok güçlü ve hızlı çıktığımızın göstergesi. 2021 yılında 360 gemiyle yaklaşık 800 bin yolcu bekliyoruz. Bu da Kuşadası'nda kruvaziyer turizm tarihindeki en fazla yolcu sayısı olacak." dedi.

Türkiye'nin dünyada en fazla turist çeken 6'ıncı ülke olarak kruvaziyerdeki iddiasını da artırdığını söyleyen Güngör, bu dev gemileri tercih edenlerin çok yüksek harcama ortalamasına sahip olduğuna dikkat çekti.

Bu turizm dalının turist başına geliri artırmak isteyen Türkiye için çok önemli olduğuna işaret eden Güngör, görüştükleri uluslararası şirketlerin de kruvaziyer turizminin Türkiye'ye çok yakıştığı ve geleceğinin çok parlak olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı.

"Bundan sonra çok daha iyi günlere sahne olunacak"

"Türkiye, dünyadaki çok önemli kruvaziyer firmaları için vazgeçilmez bir pazar." diyen Güngör, şunları kaydetti:

"2-3 yıl ara verdik. Aslında bu ara verme o firmaları da çok olumsuz etkiledi çünkü Türkiye onlar için hem karlı hem de müşteri memnuniyetinin çok fazla olduğu bir pazardı. Türkiye'den ayrı kalmak onları da çok zora soktu. Şu anda çok olumlu bir hava var Türkiye ile ilgili. Geçmişteki o olumsuz algılar tamamen ortadan kalkmış durumda. Büyük firmalar tekrardan Türkiye'ye dönmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu intiba değiştiği için biz de çok mutluyuz. Bundan sonra çok daha iyi günlere sahne olunacak."

Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar da kruvaziyerin ilçe ekonomisi çok önemli olduğunu, sezonla birlikte esnafın yüzünün güleceğini söyledi.

İlbahar, "Turizmciler ve ilçe esnafı 2016 yılında yaşanan olumsuzluklardan sonra çok karamsardı fakat bu yıl itibarıyla hepimizin yüzü gülmeye başladı. Özellikle kruvaziyer sayılarındaki artışın fazla olması ilçeye büyük bir canlılık katacaktır. Biz de gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.