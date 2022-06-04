Kuşadası Emniyetinden büyük başarı

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, sahte kimliklerle çok sayıda ülkede dolaştığı, son olarak Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçti.

İsveç'te 2013 yılında resmi nikahlı eşini öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N.I'nın, Kuşadası'nda bulunduğu tespitinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon için düğmeye basan Kuşadası Polisi, 2 Haziran 2022 günü saat 14.00 sıralarında, Camikebir Mahallesi Öğe Sokak üzerinde söz konusu şahsı gözaltına aldı.

Yapılan detaylı araştırmada, şahsın 1984/İsveç/Vstertlje doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı B.N.I olduğu ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Üzerinden sahte İsveç ehliyeti çıkan B.N.I, gerekli işlemler yapılarak Söke T Tipi Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Şahıs hakkında ibraz ettiği ehliyetin sahte olmasından dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan da işlem yapıldı. - ANKARA