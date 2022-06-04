Kuşadası Emniyetinden büyük başarı - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Emniyetinden büyük başarı

04.06.2022 00:58
Kuşadası Emniyetinden büyük başarı

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, sahte kimliklerle çok sayıda ülkede dolaştığı, son olarak Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın, sahte kimliklerle çok sayıda ülkede dolaştığı, son olarak Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ulaşan bir ihbar üzerine harekete geçti.

İsveç'te 2013 yılında resmi nikahlı eşini öldürmeye teşebbüs eden ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N.I'nın, Kuşadası'nda bulunduğu tespitinin ardından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon için düğmeye basan Kuşadası Polisi, 2 Haziran 2022 günü saat 14.00 sıralarında, Camikebir Mahallesi Öğe Sokak üzerinde söz konusu şahsı gözaltına aldı.

Yapılan detaylı araştırmada, şahsın 1984/İsveç/Vstertlje doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı B.N.I olduğu ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Üzerinden sahte İsveç ehliyeti çıkan B.N.I, gerekli işlemler yapılarak Söke T Tipi Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.

Şahıs hakkında ibraz ettiği ehliyetin sahte olmasından dolayı resmi belgede sahtecilik suçundan da işlem yapıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay vermesi için 2 şart
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Türkiye, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası Emniyetinden büyük başarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 01:04:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Emniyetinden büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement