KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KAYALI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika
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KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KAYALI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

08.03.2022 17:45

AYDIN'ın Kuşadası eski belediye eski Başkanı Özer Kayalı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda garson olarak çalışan Can B. (35) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AYDIN'ın Kuşadası eski belediye eski Başkanı Özer Kayalı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda garson olarak çalışan Can B. (35) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kayalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Can B. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B'nin (35) silahlı saldırısına uğradı. Olayda Kayalı, bacağından yaralanırken; saldırgan Can B. kaçtı. Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis Can B.'yi yakalayı, gözaltına aldı.

KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KAYALI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KAYALI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KAYALI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

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Kuşadası eski belediye başkanı, gittiği restoranda garsonun silahlı saldırısına uğradı Kuşadası eski belediye başkanı, gittiği restoranda garsonun silahlı saldırısına uğradı Son dakika haber... Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı restoranda silahla yaralandı Son dakika haber... Eski Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı restoranda silahla yaralandı Son dakika haber... Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı... Restoranda çalışan garson, Kayalı'ya kurşun yağdırdı Son dakika haber... Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı... Restoranda çalışan garson, Kayalı'ya kurşun yağdırdı

Fatih Deniz Özer, Özer Kayalı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KAYALI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika


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