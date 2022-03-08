KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KAYALI SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası eski belediye eski Başkanı Özer Kayalı (62), öğle yemeği için gittiği restoranda garson olarak çalışan Can B. (35) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kayalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Can B. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı, arkadaşıyla birlikte öğle yemeği için gittiği restoranda garson Can B'nin (35) silahlı saldırısına uğradı. Olayda Kayalı, bacağından yaralanırken; saldırgan Can B. kaçtı. Kayalı, ihbar üzerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi doktorlar tarafından yapılan Kayalı, kaval kemiğinin parçalanması nedeniyle Aydın'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis Can B.'yi yakalayı, gözaltına aldı.