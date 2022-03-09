Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı - Son Dakika
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Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı

09.03.2022 00:58
Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı

Kuşadası'nda önceki dönem belediye başkanı Özer Kayalı, yemek yediği restoranda çalışan garson tarafından silahla ayaklarından vuruldu.

Kuşadası'nda önceki dönem belediye başkanı Özer Kayalı, yemek yediği restoranda çalışan garson tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Kayalı, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay, Davutlar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerindeki bir restoranda meydana geldi. Yemek yemek için restorana gelen Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı ile garson C.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silahına davranan C.B., Kayalı'ya 6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla ayağından yaralanan Kayalı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Kayalı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan C.B.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - AYDIN

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Yemek Tarifi, Özer Kayalı, Orhangazi, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı - Son Dakika
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