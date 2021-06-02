Kuşadası esnafı taleplerini yetkililere iletti - Son Dakika

Kuşadası esnafı taleplerini yetkililere iletti

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, esnafın zor günler geçirdiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, esnafın zor günler geçirdiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Başkan Çalım bu kapsamda, "Esnaf ve sanatkarın geçmiş oda borçları silinsin, esnaf ilan reklam ve katı atık vergilerinden bu sene muaf olsun" dedi.

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Pandemi dolayısıyla uzun süredir kapalı olan işyerlerinin açılması ile umutların tekrar yeşerdiğini ve yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Kuşadası Esnaf ve Sanatkar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, "Çok zor şartlardan geçtik ve geçmeye de devam edeceğimiz aşikar gözükmektedir. Bu süreçte birçok işyerimiz neredeyse iflas etme noktasına geldi. Devletimizden bazı destekler alsak da çok yeterli olmamıştır. Bununla birlikte normalleşme adımlarında iş yerlerimizin saat 21.00'de kapanacak olması birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam edecektir. Örneğin restoran işletmecisi esnaflarımızın iş yapma saatleri akşam 20.00 gibi başladığından 21.00 de kapanma çok olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Orta halli bir restoranın minimum 8 ila 10 kişilik personel sayısı ile döndüğünü öngördüğümüzde ortalama aylık personel gideri en az ellin bin lira olup bunun yanında kira, elektrik, su ve benzeri giderleri de koyduğumuzda işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bu sebeptendir ki kapanma saatlerimizi 23.00-24.00'e almak gerektiği açıkça görülmektedir" dedi.


Açıklanan kararların ardından kapalı kalmaya devam eden esnafların olduğunu hatırlatan Çalım, "Bunun yanı sıra kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile kafeler ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesi ise bu işlerle iştigal eden esnaflarımızı çıkmaza sokmaktadır" diye konuştu.


"Geçmiş oda borçları silinsin"


Esnaflarla alakalı tüm sorunları yetkili birimlere ilettiğini kaydeden Çalım, "Hepimizin ortak şikayetlerini resmi kanallar aracılığıyla bugünden itibaren yetkili birimlere ilettik. Umarım sonuçlar tüm esnaflarımız için olumlu çıkar. Geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunulan yeni af yasa teklifinde esnafların geçmiş aidat borçlarını ödemeleri halinde faizlerin silinmesi eklenmişti. Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak sadece faizlerin değil esnafımızın tüm aidat borçlarının silinmesi geçtiğimiz dönem aidat borcunu ödeyen esnafımızın da ödemiş olduğu aidat paralarını önümüzdeki dönem aidatlarından mahsup edilmesi talebimizi üst makamlarımıza resmi bir yazı ile bildirdik. Bununla beraber ilçemizde bulunan esnaflarımızın 2021 yılına ait ilan reklam ve katı atık vergilerinin alınmaması, hiç olmazsa ilk taksitlerinin silinmesi konusunda da ilçe belediyemize resmi başvurumuzu yaptık. Umarım bu girişmelerimiz sonuç verir ve bir nebze olsun esnaflarımıza katkı sağlayıp umutlu bir şekilde yeni turizm sezonuna gireriz. Tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar dilerim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:38 Kaynak: İHA

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