Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği Seçime Gidiyor

Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği'nin olağan genel kurulu 30 Mart Salı Günü yapılacak. Yeniden adaylığını açıklayan mevcut Başkan Tibet Özer, Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği'nin siyaset üstü bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, tüm dernek üyelerini olağan genel kurul toplantısına katılmaya davet etti.

Dernek üyelerinin ve yönetim kurulunun ortak desteği ile bir dönem daha Kuşadası Fenerbahçeliler Dernek başkanlığına aday olduğunu açıklayan Tibet Özer, derneğe çok güzel bir lokal kazandırdıklarını belirterek, çeşitli STK'larla ortak projeler gerçekleştireceklerini anlattı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Fenerbahçelilik ruhuyla hareket edeceklerini vurgulayan Tibet Özer, derneği büyütmek için ekip olarak var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Özer, "Bizler her zaman üyelerimizin yanındayız. Katılımcı olsunlar, üyelerimizden tek isteğimiz bu. Derneğimizi ve Fenerbahçemizi güzel günler bekliyor"dedi. - AYDIN