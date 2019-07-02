Son Dakika Haberleri: Kuşadası Gençlik Festivali, 10 Temmuz'da
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Kuşadası Gençlik Festivali, 10 Temmuz'da

1 saat önce

Kuşadası Gençlik Festivali, 10 ile 14 Temmuz tarihleri arasında muhteşem kadrosu ile müzikseverlerle buluşacak.

Kuşadası Gençlik Festivali, 10 Temmuz'da, System.String[]

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapımorganizasyonuyla 4. kez gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali "Her zaman iyi müzik" sloganıyla yola tam gaz devam ediyor!

5 gün boyunca müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar BölgesiSevgi Plajı' nda gerçekleşecek.

%100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali, Türkiye' nin yeni gençlik kanalı Milyon Tvekranlarından da yayınlanacak.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:58 Kaynak: Bültenler
Umut Kuzey, Kuşadası, Güncel
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