Kuşadası Gençlik Festivali, 10 Temmuz'da
1 saat önce
Kuşadası Gençlik Festivali, 10 ile 14 Temmuz tarihleri arasında muhteşem kadrosu ile müzikseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:58 Kaynak: Bültenler
Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapımorganizasyonuyla 4. kez gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali "Her zaman iyi müzik" sloganıyla yola tam gaz devam ediyor!
5 gün boyunca müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak Kuşadası Gençlik Festivali, Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar BölgesiSevgi Plajı' nda gerçekleşecek.
%100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek Kuşadası Gençlik Festivali, Türkiye' nin yeni gençlik kanalı Milyon Tvekranlarından da yayınlanacak.
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