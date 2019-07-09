Kuşadası Gençlik Festivali başlıyor

Türkiye
'nin en önemli müzik festivallerinden biri olan Kuşadası
Gençlik Festivali yarın başlıyor. 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival 5 gün sürecek. Kuşadası Belediyesi
ve Aydın
Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenecek Kuşadası Gençlik Festivali, 5 gün boyunca yaklaşık 70 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel
, Kuşadası'nı bir festivaller kenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, " Festivallerimizden en önemlilerinden biri de Kuşadası Gençlik Festivali. Bu yıl 4. Yılına girecek Gençlik Festivalimizi daha da geliştirerek yaşatacağız. Tüm müzikseverleri festivali izlemek için Kuşadası'na davet ediyorum " dedi. Kuşadası'na bağlı Davutlar
Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalin 5 günlük programı şöyle:
10 Temmuz Çarşamba: Teoman
, Can Bonomo
, Yüzyüzeyken Konuşuruz
, Aslı Gökyokuş
, Khontkar, Hedonutopia, Sıcak, Bulutsuzluk Özlemi, Pilli Bebek
, Pamela, Baba Zula
, Dolu Kadehi Ters Tut
, Dilhan Şeşen, Nelly White
11 Temmuz Perşembe: Emre Aydın
, Halil Sezai
, Zakkum, Bülent Ortaçgil
, Ozbi ft Gülce Duru
, Gökcan Sanlıman, Melisa Uzunarslan, Duman, Cem Adrian
, Melek Mosso
, Son Feci Bisiklet, Jehan Barbur
, Yok Öyle Kararlı Şeyler
, 3 Deyince
12 Temmuz Cuma, Athena
, Feridun Düzağaç
, Seksendört, Gülçin Ergül
, Şanışer
ft Sokrat St, Ezgi Aktan, Supernova Reggae Band, manga, Moğollar
, İskender Paydaş
, Sena Şener, Aydilge, Nova Norda, Ümit Olgun & Paryalar
13 Temmuz Cumartesi: Şebnem Ferah
, Ceza, Umut Kuzey
, Niyazi Koyuncu
, Çamur, Melike Şahin, Yaşlı Amca, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem
, Flört
, Gazapizm
, Eda Baba, Sattas, Dalganabak
14 Temmuz Pazar: Pentagram, Sagopa Kajmer
, Pera, Can Gox, Black Tooth, Kül, The Madcap, Selda Bağcan
, Adamlar
, Fatma Turgut
, Deniz Tekin
, Yirmi7, The Pacifico Band, Başıbozuk. - AYDIN