Kuşadası Gençlik Spor kulübü'nün yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kuşadası Gençlik Spor kulübü'nün yeni yönetimi belirlendi - Son Dakika Spor

Kuşadası Gençlik Spor kulübü'nün yeni yönetimi belirlendi

6 saat önce

Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Kuşadası Gençlik Spor kulübü'nün yeni yönetimi belirlendi, System.String[]

Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurul seçimlerinde mevcut başkan Yaser Doğan güven tazeledi.


Kuşadası'nın spor alanında en köklü kulüplerinden olan Kuşadası Gençlik Spor'un yeni yönetimi yapılan olağan genel kurul toplantısıyla belirlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı genel kurul toplantısında, Yaser Doğan yeniden Kuşadası Gençlik Spor Kulübü Başkanı seçildi.


Aydın Süper Amatör Ligde mücadele veren Kuşadası Gençlik Spor'un Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel "Yeni yönetim heyecanlı, dinamik bir yönetim. Hepiniz saygı duyduğum, sevdiğim insanlarısınız. Öncelikli hedefiniz futbol takımınızın alt yapısına önem vermek olmalı. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde yetişen çocuklarımız, gençlerimiz büyük takımlarda oynamalı. Ayrıca 3. Lig hedefinizi başarmak için çalışmalısınız. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak bu yolda sizin yanınızda olacağız" dedi.


Yaser Doğan'ın başkanlığını yaptığı Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:


Bülent İlbahar, Edip Sayıalioğlu, Fırat Akkuş, Bora Demir, Alim Emiroğlu, Erdal Avcı, Sertan Balcı, Mehmet Ali Çetinkaya, Alper Özyağcı, Celal Metin, Hakan Tanır, Bertan Özyer, Ufuk Zorlu, Selman Ayaz, Mustafa Akçam, Serkan Özkara, Osman Deniz, Remzi Kocalar, Metin Karaaslan, Cengiz Özkılıç, Erkan Güzelgün, Erdinç Aktuna, Özhan Şana, Şakir Eviz, Metehan Gökten. - AYDIN

Ömer Günel, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
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