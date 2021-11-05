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KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR - Son Dakika

KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR

05.11.2021 17:25

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediyenin katkılarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'nin tarihinin araştırılması için Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen 'Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı' devam ediyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde belediyenin katkılarıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi'nin tarihinin araştırılması için Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen 'Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı' devam ediyor. Çalıştayda bugün akademisyenlerden oluşan bilim kurulu, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nda incelemelerde bulundu.

Kuşadası'nda, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvencinada Kalesi'nin tarihine ışık tutacak olan Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı dün başladı. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen çalıştayın ilk gününde öğretim üyelerinden oluşan 5 kişilik bilim kurulu, Güvercinada Kalesi'ni dolaşarak surlarında inceleme yaptı. Ardından kalenin burcuna çıkan heyet duvarlardaki eski yazıların fotoğrafını çekti. Bilim kurulu bugün Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ile 'Kale Kapısı' olarak adlandırılan bölgede araştırma gerçekleştirdi. Bilim kuruluna Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer de eşlik etti. Yarın sona erecek olan çalıştaydan elde edilecek bulgular rapor haline getirilerek kitapta toplanacak.

BULGULAR HALKLA PAYLAŞILACAK

Çalıştayda, yarın elde edilen bulguların paylaşılması amacıyla özel bir otelde halka açık panel düzenlenecek. Ocak ayında ise çalışmaların sonucunu içeren kitap yayımlanacak. Kitap, araştırmacılara kaynak oluşturması için kütüphanelere gönderilecek. Kuşadası Güvercinada Kalesi ve Şehir Surları Çalıştayı'na Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nakış Karamağaralı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Daş, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr Hasan Feridun Özgümüş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Çelik ile ADÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr. Mükerrem Kürüm katılıyor.

'KUŞADASI'NIN SİMGESİ'

Güvercinada Kalesi'nin Kuşadası için çok önemli bir simge olduğunu belirten Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, "Amacımız tarihi kalenin geçmişinin tam ve doğru olarak bilinmesini sağlamak. Çalıştayı gerçekleştirmemizde emeği geçen başta akademisyenler olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

'DAHA ÇOK BİLGİYE ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ise "Kuşadası her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca turist ağırlıyor. Güvercinada Kalesi, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' dosyası kapsamında yapılan başvurunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca UNESCO'ya sunulmasının ardından yapılan değerlendirme neticesinde Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazandı. Çalışmayla kalenin geçmişiyle ilgili daha çok bilgiye ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR
KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR

UNESCO Dünya Mirası, Bilim Kurulu, Kuşadası, Aydın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA GÜVERCİNADA KALESİ'NİN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR - Son Dakika


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