Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla yangın bölgeleri için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan kamyon da Marmaris'e doğru yola çıktı.

Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yardımına koşmayı sürdüren Kuşadası Belediyesi öncülüğünde yaralarını sarmaya çalışan Manavgat ve Marmaris için bir yardım kampanyası başlatıldı. 5 gün boyunca Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası, Davutlar Hizmet Binası ve Güzelçamlı Hizmet Binası önünde kurulan yardım çadırlarına Kuşadalılardan bağış yağdı. Malzemeler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personel tarafından paketlendikten sonra kamyona yüklendi. Yangın felaketinden etkilenen vatandaşlar için toplanan malzemeleri taşıyan ilk kamyon Kuşadası Belediye Başkan Yardımcı Seyfi Seyhan Suvari, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından Marmaris'e uğurlandı. Yardım kamyonunun içerisinde gıda kolisi, temizlik malzemesi, hayvan maması, dezenfektan, maske, baret, el feneri ve battaniye gibi malzemeler bulunuyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yangınla mücadele eden işçilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan yardım kampanyası ise sürüyor.

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Tüm Kuşadalıların yangın felaketinden etkilenen yurttaşlar için seferber olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Ülkemiz bir felaketle karşı karşıya. Maalesef yangınlar devam ediyor. Yangın bölgelerinde yardıma acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Kuşadası halkı ve Kuşadası Belediyesi yaraların bir an önce sarılabilmesi için elinden gelen her türlü yardımı yapıyor. Daha önce sel felaketinin yaşandığı Arhavi'ye bir kamyon malzememizi gönderdik. Antalya Manavgat'a hayvan yemi ve malzemesi gönderdik. Marmaris Belediyesi ile irtibata geçerek genel ihtiyaç malzemesini gönderdik. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız" dedi. - AYDIN